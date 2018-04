Washington a la "preuve" qu'Assad a utilisé des armes chimiques à Douma (Département d'Etat)

Washington (Etats-Unis) - Les Etats-Unis ont la "preuve" que les forces de Bachar al-Assad ont utilisé des armes chimiques lors d'une attaque samedi à Douma en Syrie, a affirmé la porte-parole du Département d'Etat Heather Nauert."L'attaque a eu lieu samedi et nous savons avec certitude qu'il s'agissait d'une arme chimique", a dit Mme Nauert lors de son point de presse régulier.Pressée par les journalistes qui lui demandaient si on pouvait dire que les Etats-Unis avaient la preuve que le régime d'Assad avait mené l'attaque, elle a répondu: "Oui"."Nous savons qu'il n'y a que certains pays comme la Syrie qui ont les moyens adéquats et ce type d'armes", a-t-elle indiqué.Une équipe de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) débute samedi son enquête dans la ville syrienne de Douma, pour déterminer la nature exacte des armes employées mais Mme Nauert a précisé que les Etats-Unis avaient leurs propres sources.Elle a expliqué "qu'un tas de ces choses sont classifiées", pour justifier que les Etats-Unis n'ont pas rendues publiques les preuves dont ils disposent.(©AFP / 13 avril 2018 20h23)