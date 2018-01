Washington annonce des taxes préliminaires sur le papier d'imprimerie canadien

Le ministre du commerce américain, Wilbur Ross, a confirmé mercredi son intention d'imposer des droits compensateurs sur le papier d'imprimerie en provenance du Canada, une décision immédiatement dénoncée par Ottawa.A l'issue d'une enquête préliminaire, le département du Commerce estime que les exportateurs canadiens du papier d'imprimerie ("uncoated groundwood paper") bénéficient de subventions allant de 4,42 à 9,93%, est-il précisé dans un communiqué.Par conséquent, les services douaniers ont pour instruction de collecter des taxes sur les importations de papier d'imprimerie canadien sur la base de l'estimation de ces subventions."Nous sommes profondément déçus de l'imposition de droits compensateurs préliminaires injustifiés, annoncée aujourd'hui par le département du Commerce américain", ont déclaré la ministre canadienne des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, et le ministre des Ressources naturelles, Jim Carr, dans un communiqué commun.Ils estiment que "tout droit compensateur aura un effet négatif direct sur les journaux américains, notamment ceux des petites municipalités, et entraînera des pertes d'emplois dans le secteur de l’imprimerie aux États-Unis".Le gouvernement canadien s'est dit en outre déterminé à aider l'industrie forestière canadienne à diversifier les échanges commerciaux avec de nouveaux marchés étrangers.Chrystia Freeland et Jim Carr ont par ailleurs souligné l'importance de cette industrie forestière pourvoyeuse d'emplois."Nous continuerons de travailler de concert avec l'industrie forestière, les provinces, les territoires et les collectivités (...) pour défendre ce secteur crucial contre l'adoption de mesures et de pratiques commerciales injustes et non fondées par les États-Unis", ont-ils enfin souligné.En 2016, les importations du papier canadien d'imprimerie se sont élevées à 1,27 milliard de dollars aux Etats-Unis.Le ministère du commerce américain avait ouvert fin août une enquête préliminaire sur des subventions présumées sur ce produit après avoir reçu une plainte d'un producteur de papier du nord-ouest des Etats-Unis, North Pacific Paper Company.Le département du Commerce précise qu'il rendra sa décision finale sur ce dossier vers le 22 mai.(©AFP / 10 janvier 2018 15h58)