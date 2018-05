Washington appelle les entreprises allemandes à revoir leurs activités en Iran

Berlin - Le nouvel ambassadeur américain en Allemagne a sommé mardi, jour de sa prise de fonction, les entreprises allemandes à cesser leurs activités en Iran après la décision de Washington de rétablir les sanctions contre Téhéran.Le président américain Donald Trump "a dit que les sanctions allaient viser des secteurs critiques de l'économie de l'Iran. Les entreprises allemandes faisant des affaires en Iran devraient cesser leurs opérations immédiatement", a commenté Richard Grenell sur son compte twitter.L'Allemagne est l'un des principaux partenaires commerciaux de l'Iran. Selon les statistiques du ministère de l'Economie datant de 2016, les exportations allemandes avaient atteint quelque 2,6 milliards d'euros, en hausse de 26% sur un an.M. Grenell, 51 ans, un proche du locataire de la Maison Blanche, a pris ses fonctions quelques heures avant l'annonce par M. Trump d'un retrait des Etats-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien et alors que les désaccords transatlantiques se multiplient.Homosexuel, partisan du mariage gay, ce chrétien se décrit sur Twitter comme un "disciple imparfait du Christ".Ancien porte-parole de la mission américaine à l'ONU sous l'administration Bush, Richard Grenell a travaillé avec John Bolton, un "faucon" nommé récemment conseiller à la sécurité nationale de M. Trump.Avant sa prise de fonction, Richard Grenell avait déjà émis des critiques à l'égard du gouvernement allemand. Il avait notamment estimé que Berlin "aurait dû" se joindre aux Etats-Unis, à la Grande-Bretagne et à la France lors des frappes contre Damas en avril, après l'emploi supposé d'armes chimiques par le régime de Bachar al-Assad.De manière générale, l'inquiétude grandit en Allemagne face à la multiplication des points de friction avec Washington. Les relations entre M. Trump et la chancelière Angela Merkel sont considérées comme tendues.La "nouvelle administration américaine (...) ne nous considère plus comme faisant partie d'une communauté mondiale", s'était inquiété dimanche le chef de l'Etat allemand Frank-Walter Steinmeier.A Washington, M. Bolton a précisé mardi que le rétablissement des sanctions américaines liées au programme nucléaire iranien est effectif "immédiatement" pour les nouveaux contrats, précisant que les entreprises déjà engagées en Iran auraient, elles, quelques mois pour en "sortir".(©AFP / 08 mai 2018 19h47)