Washington continue à préparer le sommet Trump-Kim (département d'Etat)

Washington - Les Etats-Unis n'ont pas été notifiés d'un changement de position nord-coréen et continuent à préparer le sommet entre Donald Trump et Kim Jong Un, a déclaré mardi le département d'Etat américain après que Pyongyang a menacé d'annuler cette rencontre historique."Nous allons continuer à aller de l'avant et à préparer la rencontre entre le président Trump et Kim Jong Un" au sujet d'une "dénucléarisation" de la Corée du Nord, a dit la porte-parole de la diplomatie américaine Heather Nauert devant la presse à Washington.La Corée du Nord a menacé d'annuler le sommet prévu le 12 juin à Singapour en raison de manoeuvres militaires conjointes entre les Etats-Unis et la Corée du Sud, a rapporté l'agence sud-coréenne Yonhap."Nous n'avons eu aucune information là-dessus", "nous n'avons reçu aucune notification, formelle ou même informelle", a ajouté Heather Nauert. "Ce que nous savons c'est ce que Kim a dit auparavant, à savoir qu'il comprend l'importance de ces exercices militaires pour les Etats-Unis comme pour la Corée du Sud", a-t-elle dit. "Ce sont des exercices légaux, planifiés longtemps à l'avance" et "ne représentent absolument pas une provocation"."Nous n'avons rien entendu de la part de ce gouvernement" nord-coréen "ou de la part du gouvernement de Corée du Sud qui indiquerait que nous ne devrions pas continuer à mener ces exercices ou à préparer la rencontre" entre le président des Etats-Unis et le dirigeant de Corée du Nord, a insisté la porte-parole.Pyongyang considère d'habitude ces exercices au Sud comme une provocation et un entraînement pour une invasion du Nord. Mais un haut responsable sud-coréen avait fait savoir, après s'être rendu dans la capitale nord-coréenne début mars, que Kim Jong Un "comprenait" désormais cette décision prise par Washington et Séoul.Ces exercices annuels impliquant principalement les forces aériennes et baptisés "Max Thunder" se déroulent du 14 au 25 mai.Le Pentagone a expliqué qu'ils étaient destinés à améliorer les capacités américano-coréennes à défendre la Corée du Sud et à renforcer la coopération entre militaires sud-coréens et américains."La nature défensive de ces exercices conjoints est claire depuis de nombreuses décennies et n'a pas changé", a affirmé le Pentagone dans un communiqué.(©AFP / 15 mai 2018 22h25)