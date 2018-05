Washington continuera de travailler avec ses alliés sur l'Iran (Mattis)

Washington - Les Etats-Unis continueront de travailler avec leurs alliés pour empêcher l'Iran d'acquérir l'arme nucléaire, a déclaré mercredi le ministre de la Défense Jim Mattis, au lendemain de l'annonce fracassante du président Donald Trump sur le retrait américain d'un accord âprement négocié.Jim Mattis, un ancien général quatre étoiles issu du corps expéditionnaire des Marines, a souvent fustigé les activités iraniennes au Moyen-Orient.Mais il est aussi partisan de travailler avec les alliés américains sur ce sujet et était devenu un défenseur discret de l'accord signé entre l'Iran et les grandes puissances en 2015 dans le but d'empêcher Téhéran d'accéder à l'arme nucléaire."Nous continuerons de travailler aux côtés de nos alliés et de nos partenaires pour faire en sorte que l'Iran ne puisse jamais acquérir l'arme nucléaire, et nous travaillerons avec d'autres pour faire face à l'influence néfaste de l'Iran", a dit M. Mattis à une commission du Sénat."Cette administration demeure déterminée à faire passer la sécurité, les intérêts et le bien-être de nos citoyens avant tout", a-t-il ajouté.Suite au retrait américain, les Européens ont engagé dès mercredi des consultations pour tenter de sauver cet accord que Pékin veut également sauvegarder, sur fond de craintes d'une "déflagration" majeure au Moyen-Orient.En octobre, M. Mattis avait dit qu'il était dans l'intérêt des Etats-Unis de rester dans l'accord. Et en janvier, il avait jugé que l'accord était "imparfait" mais que "quand l'Amérique donne sa parole, nous devons être à la hauteur et travailler avec nos alliés".Le ministre de la Défense a malgré tout dénoncé les actions "néfastes" de l'Iran, comme son soutien au président syrien Bachar al-Assad et aux rebelles Houthis au Yémen."Nous n'avons constaté aucun recul ou réduction des activités malveillantes (...) de l'Iran dans la région", a-t-il dit. "Nous avons quitté le JCPOA parce que nous avons trouvé qu'il était inadéquat pour l'effort sur le long terme", a-t-il ajouté en utilisant l'acronyme anglais de l'accord.Les sénateurs ont demandé à M. Mattis si le retrait américain de l'accord laissait présager un conflit militaire avec l'Iran.Bien que le Pentagone maintienne toujours des options militaires, la guerre n'est pas l'option "par défaut", a répondu M. Mattis, affirmant que la diplomatie restait la voie privilégiée.Considéré comme un modéré du gouvernement Trump, M. Mattis risque d'être isolé par les conseillers plus radicaux de M. Trump comme le conseiller à la sécurité nationale John Bolton, un faucon à l'époque de la guerre en Irak qui a préconisé une action militaire en Iran et en Corée du Nord.(©AFP / 09 mai 2018 18h33)