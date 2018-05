Washington envisage de nouvelles taxes sur les importations de véhicules (presse)

BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG

Washington - L'administration Trump envisage d'imposer de nouvelles taxes douanières sur les importations de véhicules en vertu de la protection de la sécurité nationale, affirme mercredi le Wall Street Journal (WSJ), citant des responsables de l'industrie automobile informés des grandes lignes de ce projet.Interrogés par l'AFP, des constructeurs automobiles étrangers ont indiqué sous couvert de l'anonymat être au courant d'un tel projet.Cette information est publiée alors que Donald Trump juge déséquilibrés les échanges commerciaux dans ce secteur notamment avec l'Union européenne (UE), et à quelques jours de la fin de l'exemption provisoire de l'UE des taxes sur l'acier et l'aluminium."Le président Donald Trump a déjà utilisé une disposition légale connue sous le nom de Section 232 pour imposer des tarifs sur les importations d'acier et d'aluminium et désormais, l'administration envisage d'initier une enquête sur les voitures importées dans le cadre de cette même législation, avec potentiellement à son issue l'application de tarifs", souligne le quotidien économique en s'appuyant sur les déclarations de responsables de l'industrie automobile."Il y aura bientôt de grandes nouvelles pour nos fabuleux constructeurs automobiles. Après des décennies de pertes de vos emplois au profit d'autres pays, vous avez suffisamment attendu!", avait auparavant tweeté mercredi Donald Trump.Le président a déjà maintes fois évoqué des taxes punitives pour protéger l'industrie automobile américaine qui viseraient notamment l'Allemagne, dont les excédents commerciaux exaspèrent le président américain.Selon lui, les voitures américaines sont frappées de taxes supérieures à celles imposées sur les automobiles européennes.Les taxes européennes sur les importations de voitures en provenance des Etats-Unis et des pays hors UE s'élèvent en effet à 10%, quand les droits de douane américains sur celles en provenance de l'Union européenne ne s'élèvent qu'à 2,5%.Toutefois, au sein du secteur automobile, les Etats-Unis taxent les importations de camions et de pick-up (camionnettes à plateau) à hauteur de 25% alors que les importations de ces mêmes produits au sein de l'Union européenne sont taxés dans une bien moindre mesure, à 14% en moyenne.Par ailleurs, si Donald Trump a dans son collimateur les constructeurs allemands en particulier, ces derniers jouent un rôle non négligeable dans les exportations américaines, à l'instar de BMW qui assure être le plus grand exportateur automobile des Etats-Unis depuis 2011 sur la base de la valeur des exportations.Son compatriote Mercedes-Benz a produit en 2017 dans son usine américaine de Tuscaloosa (Alabama) 286.000 véhicules, exportés vers plus de 135 marchés.En 2017, les Etats-Unis ont importé 8,271 millions de voitures dont 2,44 millions en provenance du Mexique et 1,826 million en provenance du Canada, ses deux partenaires du traité de libre-échange nord-américain Aléna. Viennent ensuite les voitures importées du Japon (1,725 million), de la Corée (929.419), de l'Allemagne (491.587) et du Royaume-Uni (213.321).lo-Dt/iba(©AFP / 23 mai 2018 22h07)