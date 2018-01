Washington impose des droits de sauvegarde sur les panneaux solaires chinois

SOLARWORLD INDUSTRIES GMBH

Washington - Les services du représentant américain pour le Commerce (USTR) ont annoncé lundi l'imposition de droits de sauvegarde sur des panneaux solaires importés de Chine, une initiative paradoxalement redoutée par l'industrie du secteur aux Etats-Unis.L'annonce suit les préconisations de la Commission internationale du commerce américaine (USITC) qui avait jugé recevable la plainte de deux entrepreneurs américains en faillite.Dans un communiqué lundi, le représentant au Commerce Robert Lighthizer indique que des droits dégressifs seront imposés sur quatre ans sur les panneaux solaires chinois. Les droits se montent à 30% la première année, puis 25% la 2e, 20% la 3e et 15% la 4e année.Ces taxes sont adoptées parce que "la Commission internationale du Commerce a conclu que les producteurs américains avaient été sérieusement handicapés par les importations et a fait plusieurs recommandations au Président" Trump.Les Etats-Unis s'inquiètent du fait que "la Chine domine la fourniture mondiale (de panneaux solaires) et qu'elle a elle-même indiqué son intention d'accroître sa capacité en participant pour 70% à l'augmentation de la capacité mondiale de production prévue pendant le 1er semestre 2017".La Chine est déjà productrice de 60% des cellules photovoltaïques et de 71% des panneaux solaires dans le monde, affirme l'administration américaine.Selon M. Lighthizer, "la décision du Président illustre le fait que l'administration défendra toujours les travailleurs américains, les agriculteurs, les éleveurs et les entreprises".La plainte initiale avait été déposée par deux producteurs aux Etats-Unis en difficultés, Suniva (dont le principal actionnaire est chinois) et SolarWorld, d'origine allemande.Mais paradoxalement l'industrie solaire aux Etats-Unis s'inquiète de ces nouveaux droits commerciaux qui, affirme-t-elle, vont détruire des emplois.Dans un communiqué, l'association des industriels américains du secteur solaire (SEIA) a exprimé "sa déception" vis-à-vis de l'imposition de ces taxes qui vont "conduire à la perte de 23.000 emplois aux Etats-Unis et va conduire à retarder ou annuler des milliards de dollars d'investissements dans le secteur solaire"."En augmentant les prix" des structures d'énergie solaire, "cela risque de réduire la demande pour ces produits et de détruire des emplois manufacturiers", avait aussi fait valoir l'organisation professionnelle avant l'annonce de la décision.vmt/jld/pb(©AFP / 22 janvier 2018 22h43)