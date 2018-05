Washington met en garde Pékin au sujet de la "militarisation" de la mer de Chine méridionale

La Maison Blanche a prévenu jeudi la Chine qu'elle s'exposait à des "conséquences" concernant sa "militarisation" de la mer de Chine méridionale, où Pékin aurait récemment installé des missiles selon un média américain."Nous sommes bien au fait de la militarisation de la mer de Chine méridionale par la Chine", a déclaré la porte-parole de l'exécutif américain, Sarah Sanders."Nous avons évoqué nos préoccupations à ce sujet directement avec les Chinois et il y aura des conséquences à court terme et à long terme", a-t-elle poursuivi, sans préciser de quelles conséquences il s'agissait.La Chine a refusé de confirmer des informations publiées mercredi par la chaîne de télévision CNBC selon lesquelles elle aurait installé au cours des 30 derniers jours des missiles sur trois îles de mer de Chine méridionale, lui permettant ainsi d'appuyer fermement ses revendications de souveraineté.La Chine revendique pour des raisons historiques de très nombreuses îles et récifs de la mer de Chine méridionale. Des nations voisines (Vietnam, Philippines, Malaisie, Brunei) ont des revendications rivales, qui se chevauchent parfois.Pékin appuie ses prétentions de souveraineté en renforçant par remblaiement des îlots et récifs qu'il contrôle. Il y construit des installations civiles mais aussi des pistes d'atterrissage capables d'accueillir des avions militaires.Washington et d'autres pays occidentaux ont insisté sur le fait que les différends dans cette vaste région maritime devaient être réglés légalement et que la liberté de navigation devait être respectée.Les Etats-Unis ne prennent officiellement pas position. Mais ils estiment que Pékin "militarise" la mer de Chine méridionale. L'US Navy envoie elle-même fréquemment des navires de guerre et des porte-avions dans la zone."La Chine doit réaliser qu'elle a bénéficié de la liberté de navigation et que l'US Navy a été le garant de cela", a déclaré à ce sujet jeudi une porte-parole du Pentagone, Dana White, avant d'ajouter: "Nous allons poursuivre nos opérations".(©AFP / 03 mai 2018 23h32)