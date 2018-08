Washington pourrait porter à 25% les taxes sur 200 milliards de dollars d'importations chinoises (officiel)

L'administration Trump envisage de porter à 25% les taxes douanières sur 200 milliards de dollars d'importations chinoises, ont annoncé mercredi des responsables du représentant américain au commerce (USTR)."Le président (Donald Trump) a chargé l'ambassadeur (Robert Lighthizer) de considérer la possibilité d'accroître les tarifs douaniers (...) de 10% à 25% sur 200 milliards de dollars d'importations chinoises", a indiqué l'un de ces responsables, précisant que le but était "d'encourager la Chine à changer de comportement".Le président américain accuse Pékin de pratiques "déloyales" et de "vol de propriété intellectuelle". Il exige du géant asiatique d'abandonner ces pratiques, de réduire le déficit commercial américain de 200 milliards de dollars et d'ouvrir davantage son marché."Nous n'avons pas vu d'évolution pour s'attaquer à ces problèmes", ont déploré les responsables américains. "Au lieu de changer de comportement, ils ont imposé en retour des représailles" sur 34 milliards de dollars d'importations américaines, ont-ils regretté, soulignant que M. Trump resterait ferme "pour obtenir des résultats".Interrogé sur le lien éventuel avec les critiques récentes de Donald Trump sur la dépréciation du yuan chinois, l'un d'entre eux a répondu: "Je ne tirerais pas de conclusion sur le fait que l'annonce faite aujourd'hui soit liée à une pratique en particulier".Le responsable a toutefois rappelé que Pékin s'était engagé en 2015 à ne pas dévaluer sa monnaie pour rendre ses produits plus compétitifs.Les Etats-Unis ont déjà imposé le 6 juillet des surtaxes douanières sur 34 milliards de dollars d'importations chinoises. Pékin a répliqué en taxant le même montant d'importations en provenance des Etats-Unis.(©AFP / 01 août 2018 23h00)