Washington publie la liste des importations chinoises visées par les taxes

Washington - Le représentant américain au Commerce (USTR) a publié mardi la liste d'importations chinoises qu'il propose de soumettre à de nouvelles taxes douanières en rétorsion "au transfert forcé de technologie américaine et de propriété intellectuelle".Cette liste, qui vise des importations représentant "approximativement 50 milliards de dollars", cible des produits de différents secteurs dont l'aéronautique, les technologies de l'information et de la communication ou encore la robotique et les machines, explique-t-il dans un communiqué.Donald Trump avait signé le 22 mars "un memorandum ciblant l'agression économique de la Chine". Il avait alors évoqué des mesures punitives contre des importations chinoises d'un montant pouvant atteindre "60 milliards de dollars" pour mettre un terme à ce qu'il affirme être la concurrence déloyale de Pékin et le vol de propriété intellectuelle.L'USTR avait une quinzaine de jours pour soumettre au président une liste provisoire qui doit désormais être soumise à examen avant la publication d'une liste définitive.Cette annonce intervient alors que l'offensive commerciale entre Washington et Pékin est encore montée d'un cran cette semaine.Le géant asiatique avait en effet annoncé lundi avoir pris des mesures de rétorsion contre 128 produits américains représentant quelque trois milliards de dollars. Il répondait alors à l'imposition de taxes américaines de 25% sur les importations d'acier et de 10% sur celles d'aluminium.(©AFP / 03 avril 2018 21h45)