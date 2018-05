Washington va annoncer de nouvelles sanctions contre le Venezuela

Le vice-président américain Mike Pence va annoncer lundi de nouvelles sanctions à l'encontre du Venezuela et le report de l'élection présidentielle au cours de laquelle Nicolas Maduro espère être réélu.M. Pence, qui doit s'exprimer devant l'Organisation des États américains, à Washington, "va annoncer de nouvelles sanctions (...) et appellera à suspendre l'imposture électorale de (Nicolas) Maduro", a indiqué à l'AFP un responsable de l'administration Trump sous couvert d'anonymat.L'Union européenne, les Etats-Unis et une grande partie de l'Amérique latine ont critiqué la décision de Caracas d'avancer au 20 mai le scrutin présidentiel, généralement organisé en décembre, dénonçant un manque de transparence et de garanties d'élections libres.La coalition de l'opposition vénézuélienne a appelé au boycott de ce scrutin et à une grande manifestation pour protester contre ce qu'elle qualifie de "fraude".Mais elle doit composer avec le découragement des Vénézuéliens vis-à-vis de la politique: ses récentes tentatives de rallumer la flamme des protestations massives du printemps 2017 contre le président socialiste, qui avaient fait 125 morts, n'ont pas trouvé un grand écho.Classé en défaut partiel par les agences de notation, le Venezuela traverse une très grave crise économique qui a déjà poussé des centaines de milliers d'habitants à fuir le pays.(©AFP / 07 mai 2018 19h15)