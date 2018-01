Westinghouse Electric racheté pour 4,6 mds USD par Brookfield Business Partners

BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT

Washington - Le fabricant de centrales nucléaires Westinghouse Electric, jusqu'ici propriété du japonais Toshiba, a annoncé jeudi avoir été racheté par Brookfield Business Partners pour 4,6 milliards de dollars.Westinghouse Electric s'était placé sous la protection de la loi des faillites en mars. Brookfield est une société américaine spécialisée dans la gestion immobilière et les services à l'industrie.Toshiba avait annoncé auparavant jeudi avoir bouclé son augmentation de capital devant lui permettre de limiter considérablement son exposition à la débâcle de Westinghouse, en lui permettant de payer les garanties sur les énormes dettes de son ex-filiale.La cession à Brookfield met donc fin au chapitre ouvert par son acquisition de Westinghouse en 2006 et qui a volé de déboires en déboires. La catastrophe nucléaire de Fukushima au Japon en 2011 avait également porté un coup d'arrêt au développement des activités nucléaires dans l'archipel nippon."L'acquisition de Westinghouse par Brookfield réaffirme notre position de leader mondial dans l'industrie nucléaire mondiale", a affirmé le PDG de Westinghouse José Emeterio Gutiérrez, cité dans le communiqué."Notre transformation et le processus de restructuration stratégique va permettre de créer une entreprise plus forte, plus efficace et plus agile pour le bénéfice de nos clients et de nos employés", a-t-il poursuivi.L'opération devrait être finalisée au 3e trimestre de cette année après approbation du tribunal des faillites, indique Westinghouse.jld/tes(©AFP / 04 janvier 2018 15h02)