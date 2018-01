Westinghouse Electric racheté pour 4,6 mds USD par Brookfield Business Partners

BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT

TOSHIBA

Washington - Le constructeur de centrales nucléaires Westinghouse Electric Company, jusqu'ici propriété du japonais Toshiba, a annoncé jeudi avoir été racheté par Brookfield Business Partners pour 4,6 milliards de dollars.Westinghouse Electric Company s'était placé sous la protection de la loi des faillites en mars dernier. Brookfield Business Partners est une filiale américaine du groupe canadien Brookfield Asset Management (BAM) spécialisé dans la gestion immobilière et les services à l'industrie avec plus de 265 milliards de dollars d'actifs sous gestion.Toshiba avait annoncé auparavant jeudi avoir bouclé son augmentation de capital devant lui permettre de limiter considérablement son exposition à la débâcle de Westinghouse, en lui permettant de payer les garanties sur les énormes dettes de son ex-filiale.La cession à Brookfield met donc fin au chapitre ouvert par son acquisition de Westinghouse Electric Company en 2006 pour 5,4 milliards de dollars et qui a volé depuis de déboires en déboires. La catastrophe nucléaire de Fukushima au Japon en 2011 avait également porté un coup d'arrêt au développement des activités nucléaires dans l'archipel nippon."L'acquisition de Westinghouse par Brookfield réaffirme notre position de leader mondial dans l'industrie nucléaire mondiale", a affirmé le PDG de Westinghouse Electric Company José Emeterio Gutiérrez, cité dans le communiqué."Notre transformation et le processus de restructuration stratégique va permettre de créer une entreprise plus forte, plus efficace et plus agile pour le bénéfice de nos clients et de nos employés", a-t-il poursuivi.L'opération devrait être finalisée au 3e trimestre de cette année après approbation du tribunal des faillites, indique Westinghouse.Brookfield a de son côté indiqué qu'il financerait l'opération avec 1 milliard de ses actions et 3 milliards de dette à long-terme et la reprise d'obligations financières en terme de pensions et de coûts environnementaux que devait assurer Westinghouse.- Micro réacteurs -"Westinghouse est une entreprise de grande qualité qui est un leader dans son domaine avec une solide base de clients et une réputation d'innovation", a affirmé Cyrus Madon, PDG de Brookfield Business Partners, basé dans la ville éponyme dans le Massachussetts (nord-est). Son titre progressait de 3,01% à 35,60 dollars à Wall Street vers 15h30 GMT après l'annonce de l'acquisition.Westinghouse a accumulé pour près de 9 milliards de dollars de dette alors qu'elle appartenait au groupe Toshiba. Le groupe nucléaire rencontre notamment des retards dans le déploiement de son dernier type de réacteur AP1000 dont huit exemplaires sont actuellement en construction aux Etats-Unis et en Chine.Aux Etats-Unis, le déploiement de ce type de réacteurs a toutefois été freiné par la décision en juillet des autorités en Caroline du sud (sud-est) d'arrêter la construction de deux d'entre-eux sur le site de V.C. Summer en raison de l'explosion des coûts et des retards pris par le chantier. L'Etat voisin de Georgie a toutefois décidé juste avant Noël de poursuivre la construction de deux autres réacteurs de ce type sur le site de Vogtle. Il s'agit désormais des deux seuls réacteurs encore en construction aux Etats-Unis, le plus gros producteur d'énergie nucléaire au monde.Westinghouse travaille également au développement de micro-réacteurs nucléaires appelés eVinci dont le déploiement commercial est prévu pour 2024.jld/lo/gib(©AFP / 04 janvier 2018 16h19)