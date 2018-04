WhatsApp relève à 16 ans son âge minimum d'utilisation

FACEBOOK

Paris - L'application de messagerie instantanée WhatsApp a relevé à 16 ans son âge minimum d'utilisation dans l'Union européenne, contre 13 jusqu'à maintenant, en prévision du nouveau règlement européen sur la protection des données personnelles (RGPD), a-t-elle annoncé sur son site.L'âge minimum reste à 13 ans en dehors des pays de l'Union européenne, précise-t-elle.Dans un billet de blog, WhatsApp relie cette décision à l'entrée en vigueur prochaine, le 25 mai, du règlement européen sur la protection des données personnelles (RGPD), qui s'applique pour tous les ressortissants européens.Le RGPD fixe à 16 ans l'âge auquel un mineur peut consentir seul au traitement de ses données à caractère personnel, et donc accéder à des services demandant des données personnelles comme WhatsApp."Le mois prochain, l'Union européenne met à jour ses lois concernant le respect de la vie privée pour exiger plus de transparence quant à la façon dont les données des internautes sont utilisées en ligne", indique WhatsApp."WhatsApp met à jour ses conditions d'utilisation et sa politique de confidentialité là où le RGPD prend effet", précise l'application.Parmi les autres mises à jour, WhatsApp précise qu'elle a "établi une entité au sein de l'Union européenne afin d'y offrir ses services et de respecter les nouvelles normes strictes de transparence quant à la façon dont elle protège la confidentialité de ses utilisateurs".En décembre, la Cnil, l'autorité française de protection des données personnelles, avait ordonné à WhatsApp de mieux encadrer le transfert des données personnelles qu'elle recueille vers sa maison mère Facebook.lby/tq/tes(©AFP / 25 avril 2018 12h27)