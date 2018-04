Wisekey: ExWorks étend sa ligne de crédit à jusqu'à 22,6 mio USD

Zurich (awp) - Wisekey pourra puiser jusqu'à 4 mio USD de plus dans la ligne de crédit octroyée en début d'année dernière par ExWorks Capital. Les facilités de financement accordées par le fonds d'investissement américaine et destinées à des acquisitions ou au lancement de la cryptomonnaie développée par le spécialiste des solutions de cybersécurité atteignent ainsi 22,6 mio USD, précise un communiqué du groupe genevois mardi.ExWorks conserve le droit de convertir chaque tranche des emprunts de Wisekey et des intérêts afférents en actions dans cette société, à un prix de 4,74 USD par nominative B.La monnaie virtuelle développée par Wisekey pour des gouvernements ou des banques centrales doit faire l'objet d'une émission d'actifs numériques (ICO) d'ici la fin de l'année ou le début de la suivante.ExWorks et Wisekey avaient revu en février dernier les conditions entourant cette ligne de crédit, prolongeant son échéance au 16 janvier 2020 et rabotant le taux d'intérêt à 1,0% contre 1,5% jusqu'alors. Le contrat était assorti dès l'origine d'une clause d'extension de jusqu'à 10 mio USD.A 09h54, la nominative Wisekey cédait 1,4% à 5,00 CHF.jh/al(AWP / 03.04.2018 10h20)