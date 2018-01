Wisekey: Quovadis va poursuivre le développement du programme SuisseID

Genève (awp) - Wisekey, via sa filiale Quovadis, va assurer le futur développement et la mise à jour du programme de passeport et signature numériques SuisseID. Cette annonce intervient alors que le Parlement suisse va discuter cette année d'une nouvelle loi sur d'identification en ligne, indique jeudi le spécialiste genevois de la cybersécurité.La nouvelle législation ne remettra pas en cause les signatures électroniques existantes créées avec la SuisseID. Cette plateforme a été lancée en 2010 et demeure le standard suisse pour l'identité numérique, reconnu par les autorités fédérales, explique le communiqué.Elle permet à une personne de s'identifier clairement en ligne et de signer par voie électronique des contrats juridiquement valables.La SuisseID ne doit pas être confondue avec SwissID, une autre initiative dans l'univers du passeport et signature numériques appliquée principalement pour le commerce en ligne.Wisekey avait repris l'année dernière 85% de Quovadis et doit acquérir les 15% restants en mai.Fondé à Saint-Gall et domicilié aux Bermudes, Quovadis est actif en Suisse, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique et au Royaume-Uni. La société a créé le programme SuisseID et s'est notamment associée à La Poste pour sa distribution.fr/al(AWP / 04.01.2018 08h00)