Wisekey et China Bridge Capital créent une coentreprise en Chine

Genève (awp) - Le spécialiste de la cybersécurité Wisekey et le fonds d'investissement China Bridge Capital International ont annoncé vendredi la création d'une coentreprise, nommée Wisekey China. Les détails financiers de cette coopération n'ont pas été dévoilés.L'objectif de cette collaboration est d'établir Wisekey China comme l'un des leaders de la cybersécurité, de l'internet des objets et de la technologie blockchain dans l'Empire du Milieu, selon un communiqué. La nouvelle entité vise une activité dans des domaines aussi diversifiés que le commerce de détail, le secteur financier, l'automobile ou encore la santé."Notre société sera idéalement positionnée pour établir sa technologie dans la région et accélérer sa croissance", a indiqué le directeur général de Wisekey, Carlos Moreira.Selon Wisekey, la Chine est le premier marché mondial pour l'internet des objets et des connexions entres machines avec des parts de marché respectives de 22% et 33%. La valeur de ces deux secteurs d'activités en Chine doit croître de 80 milliards de dollars en 2015 à 160 milliards d'ici 2020.al/lk(AWP / 13.04.2018 08h05)