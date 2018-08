Wisekey et China Bridge Capital fondent une coentreprise

Zurich (awp) - Le spécialiste de la cybersécurité Wisekey et la société chinoise China Bridge Capital (CBC) ont fondé une coentreprise. Cette dernière sera financée par CBC et d'autres acteurs de la branche, a précisé Wisekey jeudi. Les détails financiers de l'opération ne sont pas révélés.La coentreprise sera active notamment dans les domaines de l'internet des objets (IoT), du Big Data et des technologies Blockchain.dm/cf/rp/fr(AWP / 02.08.2018 08h03)