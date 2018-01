Wisekey récolte 1 mio CHF auprès d'un de ses investisseurs

Zurich (awp) - Le spécialiste de la cybersécurité Wisekey a récolté 1 mio CHF auprès d'un investisseur stratégique, via l'émission et le placement privé de 162'718 titres de classe B, a indiqué la société mardi.Les nouveaux titres de classe B seront tirés du capital autorisé existant. Le prix de souscription est fixé à 6,1456 CHF par titre, soit le prix moyen d'un titre de classe B coté sur SIX sur une période représentative, précise le communiqué.Les fonds récoltés seront dédiés au fonctionnement général de la société, souligne Wisekey sans donner de plus amples détails.ol/jh(AWP / 30.01.2018 08h07)