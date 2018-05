Wisekey s'allie à Highscreen International

Zurich (awp) - Wisekey a conclu un partenariat avec le fabricant lausannois de smartphones Highscreen International. Avec son partenaire de la capitale vaudoise, le spécialiste genevois de la cybersécurité entend développer un smartphone appelé WisePhone, le premier à disposer de la technologie de chaînes de blocks (blockchain) développée par Wisekey et incluant un portefeuille sécurisé natif.Le portefeuille numérique du smartphone intégrera également la technologie d'identité numérique Wisekey QuoVadis SuisseID Digital identity, ajoute jeudi Wisekey. "Hautement sécurisé, WisePhone permet d'effectuer des transactions de cryptomonnaies", a relevé le fondateur et directeur général de Wisekey, Carlos Moreira, cité dans le communiqué.Les produits et services de chiffrement de la voix WisePhone.ch sont utilisés depuis 2010 par un de nombreux utilisateurs privés ainsi que diverses organisations. La plateforme technologique offre également des solutions de stockage dans le nuage.Menant ses opérations depuis la Suisse, Highscreen International produit ses smartphones dans le sud de la Chine. La marque a été introduite en 2012 en Russie, pays dans lequel plus de 2 millions d'appareils ont été écoulés.vj/al(AWP / 24.05.2018 08h00)