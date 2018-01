Wisekey table sur un chiffre d'affaires de 54,3 mio USD en 2017

Zurich (awp) - Le spécialiste de la cybersécurité Wisekey a enregistré un chiffre d'affaires pro forma de 54,3 mio USD en 2017, selon des résultats préliminaires non audités. En incluant Quovadis, rachetée en avril dernier, la hausse des ventes se porte à 395% par rapport à 2016, a précisé la société vendredi.Wisekey détient actuellement 85% de Quovadis et doit acquérir les 15% restants en mai. La société a créé le programme SuisseID et s'est notamment associée à La Poste pour sa distribution. Fin décembre, Wisekey a indiqué que les projets de Quovadis seuls devraient rapporter plus de 20 mio USD de chiffre d'affaires en 2017.L'année dernière, les activités de cybersécurité, de l'internet des objets (IoT) et des semi-conducteurs ont particulièrement soutenu la croissance, grâce aux marchés des nouvelles technologies financières ("fintech"), des voitures intelligentes, du luxe et des produits pharmaceutiques.Le groupe a élargi sa base de clientèle à 3500 clients en 2017, un chiffre deux fois plus élevé qu'un an plus tôt.Au niveau des produits, la plateforme Istana PKI a permis à Wisekey d'entrer sur le marché de la construction automobile connectée en offrant entre autre la possibilité de vérifier l'authenticité des composants. Les revenus d'Istana sur cinq ans sur ce marché sont escomptés à 30 mio USD, dont 7 mio USD en 2018."Nous avons remarqué une forte demande (...). Non seulement les produits Wisekey sont imperméables aux attaques de Meltdown et Spectre (qui exploitent les failles dans les processeurs Intel), mais nos solutions de sécurité sont précisément fabriquées pour rendre ses attaques inefficaces", a indiqué Carlos Moreira, fondateur et directeur général (CEO).Wisekey a également assuré sa position financière avec un solide flux de liquidités de 12,0 mio USD à fin 2017, contre 6,8 mio un an plus tôt.ol/buc/al(AWP / 12.01.2018 08h20)