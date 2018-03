Wisekey va collaborer avec IBM dans la sécurisation IoT

Genève (awp) - Wisekey a annoncé lundi une intégration avec IBM destinée à sécuriser l'échange de données sensibles entre les périphériques sur les réseaux d'objets connectés (IoT) et la plateforme IoT du groupe américain. La collaboration permettra par ailleurs d'ajouter des fonctionnalités étendues pour sécuriser les périphériques IoT avec une gestion centralisée, précise le spécialiste genevois de la cybersécurité dans un communiqué.La plateforme Watson IoT d'IBM est un système cognitif ayant recours à un "agent de message" permettant l'échange d'informations entre les périphériques et les applications métier. L'authentification et le chiffrement de données sont assurés par une technologie d'infrastructure à clés publiques sécurisée.Wisekey fournira l'identité numérique par le biais de sa solution "root of trust" (RoT), une puce de chiffrement hautement sécurisée. Les deux partenaires présenteront leur projet à l'occasion de la conférence Think2018 qui se tiendra à Las Vegas jusqu'à jeudi.buc/al(AWP / 19.03.2018 08h30)