Wisekey va lancer sa monnaie virtuelle au 3e trimestre 2018

Zurich (awp) - Le spécialiste de la cybersécurité Wisekey prévoit de lancer sa plateforme de blockchain et sa monnaie virtuelle (baptisée Wisecoin) par le biais d'une offre initiale (ICO) au 3e trimestre de l'exercice en cours. Les pré-ventes débuteront dès le mois de mai, indique le groupe zougo-genevois mercredi dans un communiqué.L'ICO sera basée sur des processus stricts d'audit et d'admission, ainsi que sur "un échange d'actifs numériques de haute qualité", assure Wisekey.L'offre est destinée à soutenir les monnaies virtuelles émises par les États et les banques centrales, afin d'offrir aux institutions financières une plateforme sécurisée pour effectuer un large éventail de transactions, moyennant des actifs apportés en garantie sur une blockchain développée à cette fin.buc/lk(AWP / 24.01.2018 08h05)