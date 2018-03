WorldRemit étend son réseau de transfert d'argent au Sénégal grâce à La Poste

MONEYGRAM INTERNATIONAL

THE WESTERN UNION COMPANY

Dakar - L'entreprise britannique WorldRemit, spécialisée dans le transfert d'argent en ligne à l'international, a annoncé l'ouverture de 250 nouveaux points de collectes d'espèces au Sénégal grâce à un accord avec La Poste locale.Lancé en 2010, WorldRemit concurrence les opérateurs traditionnels comme Western Union ou MoneyGram, en proposant des frais de transaction réduits, puisque, pour celui qui envoie, l'opération se fait en ligne via une application ou un site internet.La Banque mondiale estime à 429 milliards de dollars les envois de fonds officiellement enregistrés vers les pays en développement en 2016, en léger recul depuis deux ans.À l'échelle mondiale, le coût moyen du transfert de 200 dollars était au premier trimestre de 2017 de 7,45 %, un niveau sensiblement supérieur à la cible de 3 % fixée dans les Objectifs de développement durable, selon la Banque Mondiale."L'Afrique subsaharienne reste à cet égard la région la plus chère, avec un coût moyen de 9,8 %", indiquait l'institution de Washington l'an dernier."C'est nous, les frais sont plutôt de 4 à 5%", a déclaré à l'AFP Catherine Wine, l'une des trois fondatrices de l'entreprise, qui enregistre en moyenne un million d'opérations par mois au départ d'une cinquantaine de pays du Nord vers 147 pays du Sud, dont plus de la moitié à destination de l'Afrique."L'ambition est de passer à 10 millions de clients à l'horizon 2020", a-t-elle ajouté, de passage dans la capitale sénégalaise pour la signature de l'accord avec La Poste.Au Sénégal, les utilisateurs pourront dorénavant retirer l'argent envoyé de l'étranger depuis quelque 250 bureaux de poste, qui s'ajoute à certaines banques et aux points de retrait des opérateurs opérateur de transfert d'argent sénégalais Wari ou marocain WafaCash.La Poste "a pour atouts un réseau réparti à travers le pays et une forte notoriété", a relève Mme Wine.La responsable de WorldRermit espère aussi obtenir les autorisations pour lancer "d'ici à la fin de l'année" les transferts vers les système sénégalais de paiement des opérateurs de téléphonie mobile (Orange Money, Tigo...), comme c'est déjà le cas par exemple au Kenya, un pays précurseur dans ce domaine.Un des autres objectifs est de permettre des transferts Sud-Sud. "Il y a par exemple de plus en plus travailleurs guinéens ou gambiens au Sénégal qui veulent envoyer de l'argent au pays", explique-t-elle.siu/mrb/pb(©AFP / 06 mars 2018 17h16)