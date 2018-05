Worldline acquiert la division services de paiements du suisse Six pour 2,3 mds EUR

WORLDLINE

Paris - Worldline, filiale du géant français de l'informatique Atos, a annoncé mardi un accord en vue d'acquérir la division de services de paiements SPS du groupe suisse Six pour 2,3 milliards d'euros.Cette transaction, qui intervient dans un marché européen des paiements en pleine consolidation, est attendue au quatrième trimestre 2018.Elle vise à "créer le leader et premier fournisseur européen des services de paiements", selon le communiqué de Worldline, entrée en Bourse en 2014.Selon les modalités de l'accord, l'opération majoritairement financée en actions prévoit l'émission de 49,1 millions de nouvelles actions Worldline, représentant 27% du capital, ainsi que le versement de 283 millions d'euros en numéraire.Atos, qui détenait jusqu'alors 70% de Wordline, descendra à 51% du capital du spécialiste du paiement et des transactions électroniques, tandis que Six y entrera à hauteur de 27%, devenant ainsi le deuxième actionnaire.Les termes de l'accord prévoient aussi de compenser Six jusqu'à 139 millions d'euros au deuxième trimestre 2020 "en fonction de la création de valeur de Worldline d'ici là".Cette transaction devrait générer des synergies de l'ordre de 110 millions d'euros en rythme annuel d'ici 2022, et Worldline s'attend à ce qu'environ la moitié soit réalisée d'ici 2020.Elle devrait avoir un effet positif sur le bénéfice par action dès 2019.Six Payment Services (SPS), très présent sur son marché national en Suisse ainsi qu'en Autriche, au Luxembourg et en Allemagne, compte environ 1.600 salariés et son chiffre d'affaires 2019 est estimé à 530 millions d'euros. Il réalise 81% de son chiffre d'affaires dans les services aux commerçants.pan/soe/esp(©AFP / 15 mai 2018 06h26)