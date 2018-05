Worldline crée avec Six un champion du marché européen des paiements

WORLDLINE

Paris - Le groupe français de paiement et transaction électronique Worldline, filiale d'Atos, a annoncé lundi le rachat des services de paiement du groupe suisse Six pour créer un champion sur un marché européen en pleine consolidation.Worldline rachète pour 2,3 milliards d'euros la division SPS (Six Payment Services) de Six, dans une transaction financée largement par une émission d'actions et l'entrée à son capital du groupe suisse.Atos, qui détenait jusqu'alors 70% de Wordline, descendra à 51% du capital de sa filiale, tandis que Six y entrera à hauteur de 27%, devenant ainsi le deuxième actionnaire.La Bourse a salué l'annonce de l'opération: le titre Worldline gagnait 5,30% à 45,72 euros vers 10H45 (08H45 GMT).L'action Atos progressait pour sa part de 1,93% à 113,55 euros.Six Payment Services (SPS), très présent sur son marché national en Suisse ainsi qu'en Autriche, au Luxembourg et en Allemagne, compte environ 1.600 salariés. Son chiffre d'affaires 2019 est estimé à 530 millions d'euros, réalisé à 81% dans les services aux commerçants.L'opération va permettre à Worldline de porter son chiffre d'affaires à 2,3 milliards d'euros en 2019, contre environ 1,6 milliard en 2017.Elle va renforcer "sa position existante de numéro un au sein du marché européen des paiements", avec des parts de marché de 10% sur les services de paiements pour les commerçants et "environ 20% en services financiers", selon le communiqué.Pour financer le rachat de SPS, Worldwide prévoit d'émettre 49,1 millions de nouvelles actions (représentant les 27% du capital que va obtenir Six).Il va en plus verser au groupe suisse 283 millions d'euros en numéraire. Et les termes de l'accord prévoient aussi jusqu'à 139 millions d'euros de compensation supplémentaire pour Six au deuxième trimestre 2020 "en fonction de la création de valeur de Worldline d'ici là".Cette transaction devrait générer des synergies de l'ordre de 110 millions d'euros en rythme annuel d'ici 2022, et Worldline s'attend à ce qu'environ la moitié soit réalisée d'ici 2020.La bonne profitabilité de Six Payment Services devrait permettre à Worldline de ne pas voir sa rentabilité affectée par l'opération, selon ses prévisions.Le groupe maintient son objectif d'un excédent brut opérationnel (EBO) "supérieur à 23%" et prévoit "une augmentation significative de la marge à moyen terme".Pour le bénéfice par action, Worldline s'attend à ce que la transaction soit "légèrement" positive pour son bénéfice par action dès 2019, avec ensuite un effet positif "entre 5% et 9% en 2020" et d'au moins 10% en 2021.Le mode de financement de l'acquisition, par émission d'action principalement, laisse "des capacités financières intactes" à Worldwide, s'est par ailleurs félicité dans le communiqué Gilles Grapinet, le directeur général de Worldwide.Le groupe est "mieux positionné que jamais pour poursuivre sa stratégie de construction au coeur de l'Europe d'un nouveau leader mondial de l'industrie des paiements", a-t-il souligné.pan-lby/soe/nas(©AFP / 15 mai 2018 08h53)