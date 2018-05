Worldline crée avec Six un champion du marché européen des paiements

WORLDLINE

Paris - Le groupe français Worldline va devenir un champion européen du marché des services de paiement en intégrant une partie du groupe suisse Six, nouvelle étape dans une consolidation du marché européen qui est loin d'être terminée.La filiale du géant informatique Atos va intégrer les activités de services de paiement de Six, une filiale de grandes banques suisses.L'opération va porter son chiffre d'affaires à 2,3 milliards d'euros en 2019, contre environ 1,6 milliard en 2017.Le nombre de ses employés va passer parallèlement à près de 11.000, contre environ 9.400 aujourd'hui.Et ce n'est pas fini, ont indiqué Thierry Breton et Gilles Grapinet, respectivement président et directeur général de Worldline: le groupe entend bien procéder à de nouvelles acquisitions, sur un marché européen des services de paiement qui reste très fragmenté, 16 ans après l'entrée en vigueur de la monnaie unique."Nous voulons être le consolidateur de l'industrie du paiement électronique", a souligné Thierry Breton lors d'une conférence de presse téléphonique lundi.Tout numéro 1 européen qu'il soit, le nouvel ensemble formé par Worldline et Six Payment Services ne détiendra que des parts de marché de 10% sur les services de paiement chez les commerçants et 20% en services financiers, a souligné Gilles Grapinet."Les fusions-acquisitions vont rester une priorité sur l'agenda de Worldline sur les années à venir", a-t-il prévenu.Worldline estime avoir encore beaucoup de munitions pour d'autres achats, a expliqué Gilles Babinet: "Nous pourrions facilement mobiliser 2 milliards d'euros dans les années à venir" pour financer une autre acquisition.Le rachat de Six Payment Services, pour 2,3 milliards d'euros, n'est en effet pas financé par de l'endettement, mais par avant tout par l'émission d'actions au profit de la maison mère de Six, qui va devenir actionnaire à hauteur de 27% de Worldline.La participation d'Atos sera dans le même temps diluée à 51%, contre 70% actuellement.Worldline devra également verser au groupe suisse 283 millions d'euros en numéraire.Et les termes de l'accord prévoient jusqu'à 139 millions d'euros de compensation supplémentaire pour Six au deuxième trimestre 2020, "en fonction de la création de valeur de Worldline d'ici là".- "Aucun chevauchement" d'activités -Six Payment Services (SPS), très présent sur son marché national en Suisse ainsi qu'en Autriche, au Luxembourg et en Allemagne, compte environ 1.600 salariés.Son chiffre d'affaires 2019 est estimé à 530 millions d'euros, et il est réalisé à 81% dans les services aux commerçants."C'est la fusion de rêve, il n'y aucun chevauchement" entre les activités actuelles de Worldline et de Six Payment Services, a affirmé Gilles Grapinet.La bonne profitabilité de la société suisse devrait permettre à Worldline de ne pas voir sa rentabilité affectée par l'opération, selon les prévisions du groupe.Worldline maintient son objectif d'un excédent brut opérationnel (EBO) "supérieur à 23%" en 2019 et prévoit "une augmentation significative de la marge à moyen terme".La fusion devrait générer des synergies de l'ordre de 110 millions d'euros en rythme annuel d'ici 2022, et Worldline s'attend à ce qu'environ la moitié soit réalisée d'ici 2020.Pour le bénéfice par action, Worldline table sur une transaction "légèrement" positive dès 2019, avec ensuite un effet positif "entre 5% et 9% en 2020" et d'au moins 10% en 2021.La Bourse a en tout cas apprécié l'annonce: à 44,70 euros à 14H05 (12H05 GMT), le titre Worldline gagnait 2,95% et l'action Atos 2,24% à 113,90 euros.pan-lby/soe/eb(©AFP / 15 mai 2018 12h19)