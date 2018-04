Xerox: Fujifilm accepte de retourner à la table des négociations

XEROX

Tokyo - Le groupe japonais Fujifilm Holdings, qui avait annoncé en début d'année un accord pour prendre le contrôle de Xerox, a repris les discussions à la demande du fabricant américain, après la protestation d'importants actionnaires."Nous avons reçu une requête de Xerox en vue d'une renégociation et nous avons démarré les discussions", a déclaré à l'AFP une porte-parole de Fujifilm Holdings, en réaction à des informations de presse."Il n'est pas vrai" que les deux entreprises discutent d'une éventuelle augmentation de la rétribution financière des actionnaires de Xerox, a-t-elle ajouté.Dans une lettre commune publiée en février, les investisseurs américains Carl Icahn et Darwin Deason, détenteurs de près de 15% du groupe américain de photocopieurs et d'imprimantes, avaient dénoncé une opération qui "sous-évalue énormément Xerox et favorise de manière disproportionnée Fuji".Fin janvier, Fujifilm Holdings avait fait état de la restructuration de sa filiale Fuji Xerox, co-entreprise avec Xerox créée en 1962, dans l'optique de prendre le contrôle de Xerox.A l'issue d'un montage technique complexe, qui ne prévoit pas de "versement en numéraire", il devait détenir 50,1% de cette nouvelle entité."Sans mettre aucun argent sur la table, (Fujifilm) va prendre une participation majoritaire et le contrôle d'une vénérable icône américaine", avaient déploré les deux milliardaires, appelant les autres actionnaires à "voter" contre la transaction.De son côté, Fujifilm Holdings a de nouveau défendu une acquisition "équitable", basée sur "des justes évaluations d'experts indépendants choisis par les deux compagnies"."La combinaison des deux groupes aboutirait à des réductions de coûts, tout en générant de nombreuses synergies", a ajouté la compagnie japonaise, se disant "convaincue que c'est la meilleure et seule solution pour l'avenir de Xerox".anb/mhc/pb(©AFP / 27 avril 2018 11h37)