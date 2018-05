Xerox cède et annule son accord de fusion avec Fujifilm

XEROX

FUJIFILM HOLDINGS

San Francisco - Le groupe américain de reprographie Xerox a annoncé dimanche qu'il annulait son accord de fusion avec le japonais Fujifilm, cédant ainsi à deux actionnaires puissants qui s'y opposaient.Xerox, qui a annoncé aussi la démission de son PDG Jeff Jacobson, s'engage désormais à examiner en accord avec ces actionnaires, Carl Icahn et Darwin Deason, des "alternatives stratégiques", écrit le groupe américain.Xerox avait annoncé en janvier vouloir se fondre dans la société commune Fuji Xerox, déjà existante, passant de fait sous le contrôle du groupe japonais. Mais MM. Icahn et Deason bataillaient ferme depuis pour faire capoter ce projet qu'ils jugeaient mauvais pour Xerox.Dimanche, le groupe américain a indiqué avoir accédé aux demandes de ces actionnaires activistes pour solder la querelle, qui avait connu plusieurs rebondissements ces dernières semaines.Fin avril, un juge américain, saisi par Darwin Deason, avait bloqué temporairement l'opération, affirmant qu'elle n'était pas dans l'intérêt des actionnaires de l'entreprise américaine et servait essentiellement les intérêts de son patron.Dans la foulée, Xerox avait d'abord annoncé accepter les demandes de MM. Icahn et Deason, avant de revenir sur cette annonce deux jours plus tard.Aux termes de l'accord annoncé dimanche, Keith Cozza, qui dirige Icahn Enterprises, doit prendre la tête du conseil d'administration de Xerox, tandis que John Visentin devrait devenir vice-président et nouveau directeur général de Xerox.L'accord met également fin à l'action en justice de M. Deason contre Xerox, est-il précisé.jc/ab(©AFP / 13 mai 2018 23h03)