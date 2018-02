Yandex: le bénéfice net en hausse, les taxis soutiennent le chiffre d'affaires

YANDEX

Moscou - Le groupe internet russe Yandex a annoncé jeudi un bond de son bénéfice net en 2017 dans un contexte de forte croissance de son activité, tirée par sa plateforme de réservation de taxis qui vient de fusionner avec l'américain Uber.Le bénéfice net a augmenté de 28% en 2017, à 8,7 milliards de roubles (123 millions d'euros au taux actuel), avec un bond de 189% sur un an au quatrième trimestre à 3,5 milliards de roubles (49 millions d'euros), a annoncé le groupe dans un communiqué.Corrigé des éléments exceptionnels, le bénéfice net ajusté est en hausse de 9% en 2017 à 15,4 milliards de roubles (218 millions d'euros) et a bondi de 62% à 5,2 milliards de roubles (73 millions d'euros) au quatrième trimestre.L'action Yandex progressait de plus de 5% vers 15H30 GMT sur le Nasdaq à New York."Ce fut une année de transformation pour nous de plusieurs façons, avec de grands partenariats et une innovation continue", a commenté Arkadi Voloj, le directeur général de Yandex, citant le lancement d'Alice, un "assistant vocal intelligent".Après un bond de 24% de son chiffre d'affaires en 2017 à 94,1 milliards de roubles (1,3 milliard d'euros), le groupe prévoit une hausse entre 25% et 30% en 2018, une prévision "impliquant une consolidation de Yandex.Taxi avec les activités d'Uber en Russie et dans les pays voisins à partir du 7 février 2018".Le 7 février, Yandex.Taxi et le mastodonte américain des VTC Uber ont finalisé la fusion de leurs services de réservation de taxis et de véhicules avec chauffeur, afin de les proposer en Russie et dans les ex-républiques soviétiques d'Azerbaïdjan, d'Arménie, du Bélarus, de Géorgie et du Kazakhstan.Les revenus tirés de la publicité, son coeur d'activité, restent en croissance (+20% en 2017 et +19% au quatrième trimestre) mais progressent moins rapidement que les autres (+99% en 2017, +150% au quatrième trimestre).Ces derniers sont portés par son service de taxi sur mobiles Yandex.Taxi en pleine expansion (+111% en 2017, +191% au quatrième trimestre). Ce service reste déficitaire mais tire sa croissance.En 2017, Yandex s'est par ailleurs allié avec la première banque russe Sberbank dans le commerce en ligne, qui a investi 30 milliards de roubles (environ 425 millions d'euros) dans la plateforme existante Yandex.Market du groupe internet.apo/gmo/eb(©AFP / 15 février 2018 15h43)