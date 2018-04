Yannick Bolloré, l'as de la com qui prend la présidence de Vivendi

VIVENDI

Paris - Yannick Bolloré, adoubé jeudi à 38 ans président du conseil de surveillance du géant des médias Vivendi, est depuis longtemps appelé à gérer les activités de communication de l'empire Bolloré.Bronzé, décontracté et souriant, le fils cadet de l'industriel breton Vincent Bolloré a le contact facile et apparaît à son aise dans le monde des publicitaires qu'il a côtoyé en dirigeant Havas.Diplômé de l'université Paris-Dauphine il entame sa carrière en fondant en 2002 la société de production WY Productions avec son ami Wassim Béji, qui produira notamment "Yves Saint-Laurent".En 2006, il est appelé à prendre des fonctions dans le groupe familial Bolloré pour créer et développer une division médias.Bolloré Média édite le gratuit Direct Matin et rachète en 2010 au groupe Lagardère les chaînes D8 et D17.Ce pôle audiovisuel devient en cinq ans le principal groupe indépendant français de télévision et sera cédé à Canal+, permettant au groupe Bolloré de devenir actionnaire du conglomérat Vivendi, puis d'en prendre progressivement le contrôle.C'est à cette époque que l'animateur de télévision Cyril Hanouna conçoit aux côtés de Yannick Bolloré son émission à succès "Touche pas à mon poste", qui sera diffusée ensuite sur différentes chaînes.Cyril Hanouna est son ex-associé dans la société de production H2O, mais aussi un ami, et un partenaire de tennis avec qui il se retrouve le week-end.En 2011 Yannick Bolloré rejoint le groupe publicitaire Havas, dont son père est le premier actionnaire. Et en devient le PDG en 2013.Le groupe Bolloré prend le contrôle majoritaire d'Havas en 2015 et l'absorbe complètement en 2017.Yannick Bolloré a une politique d'acquisitions active pour étoffer le groupe à l'international et mise sur la force créative du groupe pour convaincre les annonceurs, alors que certains concurrents prennent un tournant plus technologique.Mais après plusieurs années d'expansion, 2017 est peu favorable sur le plan opérationnel à Havas, qui doit renoncer à son objectif de croissance et termine l'année sur une baisse de ses revenus de 0,8% (à périmètre et changes constants).Si Yannick Bolloré est donné un temps comme le futur président de Canal+, c'est finalement au conseil d'administration de Vivendi qu'il fait son entrée en 2016 alors que son père souhaite progressivement lui déléguer de plus en plus de responsabilités.C'est par une annonce surprise qui a pris de court ses communicants, que Vincent Bolloré lui a cédé jeudi sa place à la présidence du conseil de Vivendi.Marié à Chloé Bouygues, nièce de Martin Bouygues, avec qui il a quatre filles, Yannick Bolloré est aussi un sportif adepte des marathons.lgo/ef/pb(©AFP / 19 avril 2018 16h57)