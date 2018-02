Yémen: 6 soldats tués "par erreur" par un raid de la coalition (source militaire)

Sanaa - Six soldats yéménites ont été tués "par erreur" lors d'un raid aérien de la coalition emmenée par l'Arabie saoudite sur leur base militaire, située à 50 kilomètres à l'est de la capitale Sanaa, a indiqué une source militaire progouvernementale.La coalition arabe mise en place par l'Arabie saoudite apporte depuis trois ans un soutien armé aux forces gouvernementales yéménites contre les rebelles Houthis, maîtres de la capitale yéménite."Un raid (mené) par erreur par les avions de la coalition a fait six morts, un officier et cinq soldats", a précisé à l'AFP cette source sous le couvert de l'anonymat.Selon elle, 15 soldats ont également été blessés dans le raid contre le camp militaire situé dans la région montagneuse de Nihm, un territoire à mi-chemin entre le fief gouvernemental de Marib et Sanaa.Une autre source militaire progouvernementale a donné un bilan plus lourd de 20 morts, dont trois hauts commandants.Sollicitée par l'AFP, la coalition arabe n'a pas commenté dans l'immédiat cette information.Grâce au soutien aérien d'une coalition, l'armée yéménite s'est emparée ces derniers mois de plusieurs bases des Houthis dans la chaîne montagneuse de Nihm.Théâtre de sanglants affrontements, Nihm est une voie d'accès cruciale vers la capitale, mais la bataille est encore loin d'être gagnée compte tenu du relief montagneux et des milliers de mines disséminées par les rebelles.(©AFP / 26 février 2018 15h33)