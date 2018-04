Yémen, Syrie et Iran au menu d'une rencontre entre le prince héritier saoudien et Macron

Le prince héritier d'Arabie saoudite, Mohammed ben Salmane, devait discuter des crises yéménite et syrienne ainsi que de la question du nucléaire iranien avec Emmanuel Macron, qui l'a accueilli mardi en fin d'après-midi à l'Elysée, au dernier jour de sa visite officielle à Paris.Le président français a salué, en lui donnant l'accolade, le prince en tenue traditionnelle sur le tapis rouge déroulé dans la cour d'honneur de la présidence. Leur entretien sera suivi d'une déclaration à la presse et d'un dîner officiel.Mohammed ben Salmane, surnommé "MBS", est arrivé à l'Elysée peu après le départ de Mohammed VI, qui a été reçu par Emmanuel Macron pendant une heure trente environ.La veille, le roi du Maroc avait rencontré "MBS" et le Premier ministre libanais Saad Hariri dans un hôtel parisien.Quelques heures après son arrivée dimanche des Etats-Unis, le prince saoudien avait retrouvé Emmanuel Macron pour un dîner privé au musée du Louvre au cœur de Paris.Les deux hommes, qui marquent chacun par leur jeunesse un changement de génération dans leur pays, devraient annoncer devant la presse une redéfinition des relations franco-saoudiennes, traditionnellement bâties sur la signature de gros contrats.Sur le plan diplomatique, ils devraient s'entretenir de plusieurs dossiers brûlants du Moyen-Orient : outre le Yémen, la crise syrienne, avec les suites de l'attaque chimique présumée de Douma, ainsi que les dossiers du nucléaire iranien et du Liban.(©AFP / 10 avril 2018 18h48)