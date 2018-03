Yémen: démonstration de force rebelle après un tir de missiles vers l'Arabie

Les Houthis ont marqué lundi le troisième anniversaire de l'"agression" saoudienne par une démonstration de force à Sanaa peu après avoir tiré une salve de missiles sur l'Arabie saoudite, qui dirige une coalition militaire intervenue au Yémen contre ces rebelles soutenus par l'Iran.Selon les autorités saoudiennes, les sept missiles ont été interceptés par la défense anti-aérienne dimanche soir, mais un travailleur égyptien a été tué et au moins deux autres ont été blessés par la chute de débris sur une habitation à Ryad.Abdelmottaleb Ahmad, 38 ans, était le père de deux jeunes enfants, "comment sa famille va-t-elle pouvoir vivre sans lui ?", a dit à l'AFP un rescapé au milieu de piles de débris.Trois des missiles ont été tirés vers Ryad, un vers la ville garnison de Khamis Mecheit, un vers Najrane et deux vers Jazane, dans le sud de l'Arabie saoudite, a précisé le colonel Turki al-Maliki, porte-parole de la coalition militaire. C'est "un développement grave", a-t-il souligné.Washington a pour sa part "condamné fermement" ces tirs, affirmant "le droit de nos partenaires saoudiens de défendre leurs frontières face aux menaces".Des centaines de milliers de partisans des Houthis se sont rassemblés lundi sur la place Sabyine à Sanaa, trois ans, jour pour jour, après le début de l'intervention de la coalition menée par Ryad pour rétablir le gouvernement du président Abd Rabbo Mansour Hadi, ont rapporté des journalistes sur place.Chants guerriers, poèmes et discours enflammés contre l'Amérique, les juifs et les chrétiens ont émaillé la manifestation organisée sur le thème de la "résistance à l'agression".C'est ce thème qui a été longuement développé par le jeune chef rebelle, Abdel Malek al-Houthi, qui a affirmé dans un discours dimanche soir que les Yéménites étaient prêts à "plus de sacrifices".En trois ans de guerre, près de 10.000 personnes ont été tuées et 53.000 blessées alors que la faim, le choléra et la diphtérie menacent la population.Prenant la parole lundi devant les manifestants, un responsable rebelle, Salah al-Sammad, qui fait office de "président", a salué la mobilisation."Votre présence envoie un message au monde", a-t-il déclaré à la foule en soutenant que "trois ans d'agression et de blocus n'ont pas réussi à briser la volonté du peuple yéménite".Depuis novembre, les Houthis ont tiré plusieurs missiles balistiques vers l'Arabie saoudite voisine. Mais c'est la première fois en trois ans que la coalition fait état d'autant de tirs en une seule fois.Dans le passé, certains experts ont exprimé des doutes sur les taux presque parfaits d'interception annoncés par l'Arabie saoudite qui dit utiliser des missiles Patriot de fabrication américaine.Les derniers tirs ont coïncidé avec une visite aux Etats-Unis du puissant prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane, considéré comme l'initiateur de l'intervention militaire au Yémen.Le prince a été pressé vendredi dernier de relancer les efforts de paix au Yémen par le secrétaire américain à la Défense Jim Mattis.Au même moment, le Sénat américain a rejeté une résolution qui visait à arrêter l'assistance logistique américaine aux opérations militaires de la coalition menée par Ryad au Yémen.L'opposition démocrate critiquait cette aide, dénoncée aussi par des organisations de défense des droits de l'Homme comme Amnesty International.Amnesty a en effet accusé les Etats-Unis, le Royaume-Uni et la France notamment de fournir des armes à l'Arabie saoudite et ses alliés, se rendant ainsi coupables selon l'ONG de "crimes de guerre potentiels" au Yémen, où les bombardements aériens de la coalition touchent parfois les civils.Selon un sondage publié lundi, trois Français sur quatre jugent "inacceptable" la vente de matériel militaire à l'Arabie saoudite.Evoquant la salve de missiles, le colonel Maliki a dénoncé un "acte agressif et hostile (...) prouvant que le régime iranien continue d'offrir une aide militaire au groupe armé".L'Arabie saoudite et les Etats-Unis accusent régulièrement Téhéran de fournir des armes, notamment des missiles, aux rebelles, ce que l'Iran dément.Des experts des Nations unies ont affirmé dans un rapport en janvier que l'Iran avait violé l'embargo sur les armes de l'ONU au Yémen en laissant les rebelles s'approvisionner en drones et missiles balistiques.Au nom des Houthis, M. Sammad a répété que les rebelles étaient prêts à "s'entendre sur tout ce qui peut conduire à l'arrêt de l'agression et à la levée du blocus".La coalition considère elle que les Houthis doivent appliquer la résolution 2216 du Conseil de sécurité de l'ONU exigeant notamment leur retrait des territoires conquis, notamment la capitale Sanaa.Le président Hadi a vu dans les tirs de missiles dimanche "un rejet très clair de la paix".(©AFP / 26 mars 2018 15h31)