Yémen: des combats font plus de 60 morts dans la région de Hodeida

Plus de 60 rebelles Houthis et soldats pro-gouvernement ont été tués en 24 heures sur les fronts de la province de Hodeida, dans l'ouest du Yémen, ont indiqué lundi des responsables des services de sécurité et des hôpitaux.Les raids aériens de la coalition anti-Houthis menée par l'Arabie saoudite et les combats terrestres se sont intensifiés dans cette province depuis le tir par les rebelles d'un deuxième missile balistique sur Ryad le 19 décembre.Les deux camps dépêchent d'importants renforts sur les lignes de front. Ceux des Houthis sont pris pour cible par l'aviation de la coalition, tandis que les forces pro-gouvernement n'arrivent pas à progresser vers le nord en raison de la présence de champs de mines.Hodeida, capitale de la province éponyme, a une importance capitale, son port sur la mer Rouge étant le principal point d'entrée des importations du pays.La ville et le port sont contrôlés par les Houthis. La coalition impose des inspections aux cargaisons pour empêcher l'entrée d'armes au profit des insurgés.Au cours des dernières 24 heures, 18 Houthis ont été tués dans des raids aériens à Haïs et 35 autres à Tahita, deux régions à environ 70 km de Hodeida, a indiqué un responsable des services de sécurité.Ces bilans ont été confirmés par plusieurs hôpitaux de Hodeida, qui ont en outre fait état de 63 blessés parmi les insurgés.Une source militaire pro-gouvernement a de son côté rapporté 12 morts et 19 blessés dans les rangs des forces fidèles au président Abd Rabbo Mansour Hadi.Le conflit au Yémen a fait plus de 8.750 morts, dont de nombreux civils, depuis l'intervention de la coalition en mars 2015, selon l'ONU. Cette coalition, menée par l'Arabie saoudite, affirme avoir tué quelque 11.000 Houthis.Elle intervient en soutien au gouvernement de M. Hadi, reconnu par la communauté internationale, et contre les rebelles Houthis, qui contrôlent une grande partie du nord du pays mais aussi, depuis 2014, la capitale Sanaa.Lundi, un raid aérien de la coalition a fait plusieurs morts près de Sanaa, selon un témoin et un média proche des Houthis.D'après le témoin ayant porté secours aux victimes, ce raid a visé tôt en matinée la maison du gardien d'un monument à la mémoire de soldats égyptiens tués au Yémen dans les années 1960.Ce gardien, Ali Mosleh al-Rimi, sa femme ainsi que cinq autre membres de la famille ont été tués, a affirmé à l'AFP le même témoin, Moussaed al-Himi.Des photos de la scène montrent un édifice quasiment en ruine, ainsi qu'un véhicule calciné et des traces de sang.La chaîne TV contrôlée par les Houthis, Al-Massira, a également rapporté cette attaque, faisant état de 11 morts.Les rebelles Houthis font état de nombreux civils tués dans les raids de l'aviation au Yémen mais ces informations sont généralement difficilement vérifiables de sources indépendantes.Le monument à la mémoire des soldats égyptiens se trouve à la sortie sud de Sanaa, dans un vaste parc.L'Egypte est intervenue massivement de 1962 à 1970 aux côtés des auteurs d'un coup d'Etat contre l'imam (roi) du Yémen, à l'époque soutenu par l'Arabie saoudite.Les Egyptiens ont subi de lourdes pertes avant de se retirer.