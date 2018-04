Yémen: des dizaines de soldats soudanais tués par des rebelles (sources militaires)

Aden - Des dizaines de soldats soudanais membres de la coalition militaire engagée au Yémen au côté du pouvoir ont été tués dans une embuscade tendue par les insurgés dans le nord du pays en guerre, ont indiqué samedi des sources militaires et rebelles.Selon les sources militaires yéménites, il s'agit des plus importantes pertes parmi les militaires soudanais depuis leur déploiement en 2015 dans ce pays.Les militaires ont été tués vendredi avant l'aube par les tirs et les engins explosifs lancés par les rebelles pro-iraniens sur leur convoi pris au piège dans le secteur des fermes al-Nassim, près de la ville de Midi dans la province de Hajjah, ont ajouté ces sources."Ils sont été attirés dans un piège par les rebelles qui leur ont permis d'avancer dans des secteurs où ils étaient retranchés" en vue de les attaquer, a indiqué à l'AFP un officier yéménite sous le couvert de l'anonymat à Aden (sud)."Des dizaines de soldats soudanais ont été tués dans l'embuscade", selon l'une des sources militaires yéménites qui n'a pas fourni de bilan précis.Les rebelles Houthis ont fait état de cette attaque sur leur site Al-Masirah. Ils ont eux aussi parlé de dizaines de morts parmi les soldats soudanais et de "blindés détruits" dans l'attaque.Des centaines de soldats soudanais sont déployés au Yémen dans le cadre de la coalition commandée par l'Arabie saoudite, intervenue en mars 2015 pour venir en aide au pouvoir du président Abd Rabbo Mansour Hadi face aux Houthis qui avaient pris de vastes pans du territoire dont la capitale Sanaa.Le commandement saoudien de la coalition, de même que les autorités soudanaises, n'ont pas confirmé ces morts.Les soldats soudanais sont déployés dans la province de Hajjah depuis un an.L'armée soudanaise s'abstient de mentionner ses opérations au sein de la coalition au Yémen. En avril 2017, elle avait fait état de la mort de cinq soldats au Yémen et en janvier 2016 elle a déploré la mort d'un autre militaire.Jeudi, des responsables militaires yéménites ont affirmé que la coalition avait porté le combat à Saada, une région proche de Hajjah et fief des Houthis dans le nord du pays. Saada est également la principale base de lancement de missiles balistiques vers l'Arabie saoudite.Selon ces responsables, des centaines de soldats saoudiens et soudanais sont arrivés en renfort sur plusieurs lignes de front de la région de Saada pour apporter leur soutien aux soldats gouvernementaux.Les opérations se sont intensifiées depuis l'arrivée de ces renforts et se déroulent avec le soutien de l'aviation de la coalition. Et les troupes de la coalition ont progressé de plusieurs kilomètres, ont affirmé des responsables yéménites.L'opération intervient alors que la coalition peine à avancer sur les fronts de Marib (centre) de Hodeida (ouest).Le conflit au Yémen a fait depuis 2015 près de 10.000 morts et provoqué une catastrophe humanitaire qualifiée de majeure par les Nations unies.(©AFP / 07 avril 2018 20h04)