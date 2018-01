Yémen: des séparatistes s'emparent du siège du gouvernement à Aden (sources sécuritaires)

Aden - Des forces séparatistes se sont emparées dimanche du siège transitoire du gouvernement yéménite dans la ville méridionale d'Aden, la deuxième du pays, après des affrontements meurtriers avec l'armée loyaliste, selon des sources sécuritaires.Ces combats ont fait au moins six morts et des dizaines de blessés, d'après les mêmes sources.Dans une déclaration, le Premier ministre du Yémen, Ahmed ben Dagher, a dénoncé un "coup de force" séparatiste et demandé à la coalition sous commandement saoudien, présente dans la ville, d'intervenir pour éviter le chaos.Le Sud Yémen était un Etat indépendant avant sa fusion avec le Nord en 1990.Des affrontements à l'arme lourde se poursuivaient dans l'après-midi dans plusieurs quartiers de la ville portuaire d'Aden où les écoles et les magasins avaient fermé dès les premières heures de la matinée, selon des habitants.Les incidents ont éclaté lorsque des unités de l'armée loyale au président Abd Rabbo Mansour Hadi ont tenté d'empêcher des manifestants séparatistes d'entrer dans la ville pour exiger le départ du gouvernement, selon des sources sécuritaires.Des affrontements ont opposé des militaires gouvernementaux à des forces de sécurité favorables au mouvement séparatiste du sud, ont ajouté ces sources.Des civils figurent parmi les victimes, ont précisé des sources médicales.L'ancien gouverneur d'Aden, Aidarous al-Zoubaidi, limogé en avril 2017 par M. Hadi, avait annoncé en mai la mise en place d'un Conseil de transition du sud, placé sous sa présidence pour "diriger les provinces du sud et les représenter à l'intérieur et à l'extérieur" du pays.La manifestation de dimanche était organisée par cette instance.Les Emirats arabes unis ont entraîné et soutiennent une force, appelée "Ceinture de sécurité". Cette force soutient le Conseil de transition de M. Zoubaidi."Ici, à Aden, un coup de force est en cours contre (l'autorité) légitime", a déclaré dimanche le Premier ministre yéménite."Nous espérons et attendons que les Emirats arabes unis et tous les membres de la coalition (arabe intervenant au Yémen en soutien au gouvernement) s'occupent de cette crise qui se dirige vers une confrontation militaire totale. C'est la condition pour sauver la situation", a dit M. Ben Dagher.Le Mouvement sudiste (séparatiste) est très puissant et ses relations sont tendues depuis l'année dernière avec le gouvernement qui s'est repositionné à Aden après avoir été chassé en septembre 2014 de la capitale Sanaa, conquise par des rebelles Houthis soutenus par l'Iran.Le gouvernement du président Hadi est soutenu militairement depuis mars 2015 par une coalition dont des forces saoudiennes et émiraties sont présentes à Aden.Dès samedi soir, cette coalition a diffusé un communiqué exprimant son inquiétude et appelant au "calme" et à la "retenue".(©AFP / 28 janvier 2018 10h25)