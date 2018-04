Yémen: la coalition promet une "réponse douloureuse" aux rebelles Houthis

Ryad - La coalition sous commandement saoudien intervenant au Yémen a prévenu lundi les rebelles Houthis qu'elle leur réserverait une réponse "douloureuse" s'ils mènent de nouvelles attaques en territoire saoudien en utilisant des drones fournis selon elle par l'Iran.Ryad a indiqué la semaine dernière avoir neutralisé deux missiles balistiques et des drones dans le sud du royaume, tirés vers sa capitale par les rebelles au Yémen.Lundi soir, les rebelles Houthis ont tiré un nouveau missile vers l'Arabie saoudite, qui a été intercepté par la défense aérienne du royaume, selon la télévision saoudienne Al-Ekhbariya TV.Depuis mars 2015, l'Arabie saoudite dirige une coalition de plusieurs pays qui intervient militairement au Yémen pour aider le pouvoir du président Abd Rabbo Mansour Hadi face aux Houthis qui se sont emparés de vastes régions du pays."Si les Houthis continuent de cibler des installations industrielles ou résidentielles, la réponse sera dure et douloureuse", a prévenu le porte-parole de cette coalition Turki al-Maliki.M. Maliki qui s'exprimait à Khobar (dans l'est du royaume) a indiqué que les Houthis utilisaient l'aéroport de Sanaa comme une base militaire pour lancer leurs attaques de drones.Le gouvernement du Yémen, soutenu par la communauté internationale a accusé samedi l'Iran de fournir des drones aux rebelles Houthis pour mener des attaques contre l'Arabie saoudite, cible ces derniers jours de plusieurs tirs des insurgés.Entre mercredi et vendredi, l'Arabie saoudite a intercepté cinq missiles balistiques tirés vers son territoire par les Houthis, ainsi que deux drones - dont l'un visait un aéroport - qu'elle a abattus, selon un porte-parole militaire saoudien.La guerre au Yémen, qui a fait près de 10.000 morts depuis 2015, avait déjà débordé en Arabie saoudite avec des tirs de missiles ou de roquettes des Houthis.Elle a provoqué "la pire crise humanitaire au monde", selon l'ONU. Les deux camps ont été accusés de violations du droit humanitaire par des défenseurs des droits de l'Homme.(©AFP / 16 avril 2018 20h59)