Yémen: le bilan des combats à Aden monte à 15 morts (hôpitaux)

Aden - Des affrontements entre l'armée gouvernementale yéménite et des forces séparatistes à Aden, grande ville du sud du Yémen, ont fait au moins 15 morts, dont trois civils, et 33 blessés, selon un bilan recueilli par l'AFP auprès de quatre hôpitaux.Le précédent bilan faisait état de six morts. Parmi les 33 blessés figurent neuf civils, a-t-on précisé de mêmes sources.Un bras de fer oppose depuis une semaine les séparatistes représentés par un "Conseil de transition du sud" au gouvernement du président Abd Rabbo Mansour Hadi.La situation a dégénéré dimanche matin lorsque l'armée loyaliste a tenté d'empêcher des manifestations antigouvernementales. Des forces séparatistes se sont alors emparées du siège transitoire du gouvernement.Des militaires saoudiens et émiratis qui font partie d'une coalition présente depuis 2015 au Yémen en soutien au gouvernement ne sont pas intervenus jusqu'ici dans le conflit à Aden, selon des sources sécuritaires.Dans l'après-midi, des avions de la coalition survolaient cette ville portuaire qui était totalement paralysée en raison de la poursuite de combats et de manifestations antigouvernementales, selon des habitants.(©AFP / 28 janvier 2018 12h23)