Yémen: opération antijihadistes après le meurtre d'un employé du CICR

Aden - Cinq soldats progouvernementaux ont été tués et 19 blessés lundi à Taëz, dans le sud-ouest du Yémen, lors d'une opération antijihadistes lancée après l'assassinat d'un employé du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), selon une source médicale.Le bilan des pertes éventuelles dans les rangs jihadistes n'est pas connu.L'opération, qui donne lieu à de violents combats, a été lancée lundi matin dans le quartier de Jahmaliah, un secteur de Taëz contrôlé par des soldats progouvernementaux où la présence de jihadistes était tolérée jusqu'ici, a indiqué à l'AFP un officier de police local, qui n'a pas été en mesure de fournir un bilan des affrontements en cours.Selon cet officier, le gouverneur de Taëz Amin Mahmoud, fidèle au gouvernement yéménite, a formé dimanche une force spéciale -composée d'unités de la police et de l'armée- qu'il a chargée de lancer une opération contre des jihadistes qu'il soupçonne d'avoir assassiné par balles samedi à Taëz un employé libanais du CICR.Une bonne partie de Taëz, troisième ville du Yémen, est entre les mains des soldats progouvernementaux mais les entrées de la cité sont contrôlées par des rebelles Houthis.Le Yémen, pays pauvre de la péninsule arabique, est entré fin mars dans la quatrième année d'une guerre meurtrière entre ces rebelles, appuyés par l'Iran, et les forces progouvernementales, soutenues par une coalition militaire sous commandement saoudien.Le conflit a fait près de 10.000 morts et provoqué une très grave crise humanitaire.Des jihadistes sunnites appartenant à divers groupes radicaux ont profité du chaos pour s'implanter dans certains secteurs du Yémen, notamment dans le sud.(©AFP / 23 avril 2018 10h08)