Yémen: pas d'effet de l'attaque contre le tanker saoudien (ministre)

Ryad - L'Arabie saoudite a affirmé mercredi que l'attaque menée par les rebelles yéménites Houthis contre un tanker saoudien en mer Rouge visait à menacer la navigation internationale et n'avait eu aucun impact sur son secteur pétrolier.L'attaque n'était "qu'une tentative ratée de menacer la navigation internationale. Elle n'a eu aucun impact sur l'économie (saoudienne) et n'a pas perturbé l'approvisionnement en pétrole" du marché, a assuré le ministre saoudien de l'Energie Khaled al-Faleh dans un tweet.Les rebelles Houthis au Yémen ont attaqué mardi un tanker saoudien transportant du pétrole en mer Rouge, provoquant des dégâts "mineurs", a indiqué le même jour la coalition militaire dirigée par Ryad."Un tanker pétrolier saoudien a fait l'objet d'une attaque des Houthis (...) au large du port de Hodeida", a indiqué l'agence SPA, en référence à un port aux mains des Houthis situé dans l'ouest du Yémen.Il a subi des "dégâts mineurs" et a continué sa route "après l'intervention rapide d'un navire de la coalition", a ajouté l'agenceDepuis mars 2015, une coalition militaire sous commandement saoudien intervient au Yémen en soutien aux forces du gouvernement internationalement reconnu pour contrer les rebelles Houthis qui ont pris en 2014 le contrôle de la capitale Sanaa et d'autres secteurs du pays.La coalition a indiqué mardi que l'attaque avait "souligné les dangers posés à la sécurité régionale par les milices Houthis et leurs soutiens", dans une référence à l'Iran, pays accusé par Ryad de fournir des armes aux rebelles.Les Houthis ont récemment multiplié les attaques contre l'Arabie saoudite. Fin mars, ils ont tiré sept missiles vers le Royaume qui ont tous été interceptés par les Saoudiens, mais la chute de débris sur une habitation a tué un ouvrier égyptien à Ryad.(©AFP / 04 avril 2018 12h05)