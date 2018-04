Yonne: 80.000 foyers privés d'électricité pendant trois heures

Dijon - Quelque 80.000 foyers ont été privés d'électricité pendant trois heures mardi dans le nord de l'Yonne entre 04H00 et 07H00 du matin pour une cause inconnue, a-t-on appris auprès de RTE, le gestionnaire du réseau électrique à haute tension."Les équipes RTE se sont mobilisées immédiatement pour réalimenter au plus vite ces foyers. A 07H00 heures, l'électricité était revenue dans tous les foyers", a précisé à l'AFP la délégation RTE-Est. "Cette coupure est due à un incident technique, nos équipes recherchent actuellement les causes."Les coupures ont notamment concerné les communes de Sens, Joigny et Villeneuve-sur-Yonne.(©AFP / 24 avril 2018 08h16)