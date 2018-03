Ypsomed dément des rumeurs d'avertissement sur rentabilité pour 2017/18

(ajoute cours de clôture)Zurich (awp) - Le producteur et distributeur de dispositifs d'injection Ypsomed a démenti mercredi des rumeurs d'un éventuel avertissement sur son bénéfice opérationnel, relayées dans la presse alémanique. L'entreprise de Berthoud a confirmé dans la foulée son objectif d'excédent d'exploitation (Ebit) de 60 mio CHF sur l'exercice décalé 2017/18, déjà formulé en novembre dernier.La direction a précisé dans un communiqué que le développement de son propre système de pompe à insuline mylife Ypsopump, destiné à remplacer celui du partenaire américain Insulet et pour lequel le contrat conclu en 2010 ne sera pas reconduit à partir de mi-2018, pèsera sur la rentabilité en 2019/20.Dans l'intervalle, le versement par Insulet de quelque 50 mio CHF pour l'assistance à l'établissement d'un réseau de distribution sur le Vieux continent doit permettre à Ypsomed de dégager un Ebit en 2018/19 supérieur à celui de 2017/18.Le journal Finanz und Wirtschaft avait affirmé dans son édition de mercredi que le groupe allait faire état d'un avertissement sur résultat. D'ici deux ans, l'Ebit pourrait chuter sous celui attendu pour l'exercice en cours, avait affirmé le bi-hebdomadaire.Ypsomed publiera ses résultats annuels 2017/2018 le 24 mai. Au premier semestre de son exercice décalé, le groupe avait dégagé un bénéfice net en hausse de 4,5% à 23,4 mio CHF, un Ebit en baisse de 4,3% à 26,9 mio et un chiffre d'affaires de 213,4 mio (+15,1%).A la Bourse suisse, ces rumeurs ont été durement sanctionnées par les investisseurs. Le titre Ypsomed a chuté d'environ 11% à l'ouverture avec un plus bas de séance à 145,20 CHF. Les déclarations de la direction n'ont pas vraiment rassuré, l'action terminant en forte baisse de 7,1% à 151,80 CHF. L'indice élargi SPI a pour sa part progressé de 0,14%.jh/lk/al/ol(AWP / 07.03.2018 17h45)