Ypsomed lance une nouvelle application pour contrôler le diabète

Burgdorf (awp) - Le producteur de dispositifs d'injection Ypsomed lance une nouvelle application pour contrôler les données médicales sur le diabète. L'objectif est de renforcer le succès de la thérapie sur le long terme, souligne la société mercredi.L'application mylife App est connectée à la pompe à insuline Ypsopump via bluetooth et enregistre en continu les données de la pompe. Au cours des prochains mois, elle pourra également mesurer la glycémie dans le sang.Ainsi, l'application pourra fournir des suggestions en se basant sur les données les plus récentes. La dose d'insuline sera calculée sur le smartphone et les données pourront être partagées avec les professionnels de santé grâce au cloud."Cela permettra de simplifier la routine des patients diabétiques et d'adapter la gestion des thérapies au style de vie des utilisateurs", a commenté Simon Michel, directeur général d'Ypsomed.La nouvelle application sera lancée en avril 2018 dans 16 pays, dont la Suisse, la France, l'Allemagne, l'Italie et la Grande-Bretagne. Elle fait partie d'un processus de numérisation plus global du portefeuille de produits.hr/cf/ol/lk(AWP / 31.01.2018 09h40)