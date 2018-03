Ypsomed ouvre une filiale au Canada et lance un produit en Inde

Berthoud (awp) - Le fabricant de dispositifs d'injection Ypsomed a annoncé mardi l'ouverture d'une filiale au Canada, un important marché du diabète. Cette première filiale sur le continent nord-américain représente une "étape importante de la stratégie de croissance menée de manière systématique", explique le groupe bernois dans un communiqué. Dans la foulée, il annonce le lancement d'une pompe à insuline sur le marché indien.Le marché canadien compte quelque 2,6 mio de diabétiques et, dont 280'000 de type 1 et 600'000 de type 2. En prenant pied sur le marché américain, Ypsomed entend mettre à profit la situation de marché actuelle, plusieurs fabricants de pompe à insuline s'étant retirés des marchés canadien et américain."Le continent nord-américain est pour nous le plus important marché au niveau mondial et connaît toujours une forte croissance", assure Simon Michel, directeur général (CEO) d'Ypsomed, cité dans le communiqué, soulignant que le retrait de concurrents favorise d'autant les opportunités de croissance dans la région.Parallèlement, l'entreprise a lancé sa pompe à insuline mylife YpsoPump sur le marché indien, un des plus importants du monde, notamment en termes de diabète de type 1, mais où ce genre de thérapie est encore peu établie, selon le communiqué. Ypsomed dispose d'une filiale dans le sous-continent indien depuis une dizaine d'années.buc/fr(AWP / 27.03.2018 08h00)