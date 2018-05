Ypsomed voit ses résultats annuels s'envoler, optimiste pour la suite

(ajoute détails financiers, contexte)Zurich (awp) - Le producteur et distributeur de dispositifs d'injection Ypsomed a enregistré des résultats annuels en forte hausse sur l'exercice décalé 2017/18, clos fin mars. La direction s'est déclarée optimiste pour la suite et table sur une nouvelle progression du résultat d'exploitation.Le chiffre d'affaires de l'entreprise de Berthoud a bondi de 19,6% à 466,1 millions de francs, tandis que le résultat d'exploitation (Ebit) a pris 10,5% à 61,1 millions. La marge opérationnelle s'est par contre effritée de 1,1 point à 13,1%, a détaillé jeudi Ypsomed dans un communiqué. Le bénéfice net s'est quant à lui établi à 52,1 millions, en hausse de 12,8% sur un an.Côté dépenses, le groupe a investi 51 millions de francs, dont 35,3 millions dans l'expansion des sites de Berthoud, Soleure en Suisse et Schwerin en Allemagne. Quelque 15,7 millions ont été investis pour renforcer la production de pompes à injection.Les actionnaires se verront proposer un dividende relevé de dix centimes à 1,40 franc par action.Pour le nouvel exercice 2018/19, la direction table sur une poursuite de la croissance des ventes et des bénéfices, notamment grâce au paiement exceptionnel d'Insulet. L'Ebit doit s'établir entre 61 et 76 millions de francs. Le versement d'Insulet devra néanmoins se traduire l'année suivante (2019/20) par "une baisse temporaire" des résultats, a averti la société.Le partenaire américain Insulet doit effectuer un versement de 40 à 55 millions de francs à Ypsomed pour l'assistance à l'établissement d'un réseau de distribution sur le Vieux continent. Début mars, le groupe bernois avait déjà indiqué que ce montant lui permettra de dégager un Ebit annuel en hausse.La direction avait également précisé que le développement de son propre système de pompe à insuline mylife Ypsopump, destiné à remplacer celui d'Insulet et pour lequel le contrat conclu en 2010 ne sera pas reconduit à partir de mi-2018, pèsera sur la rentabilité en 2019/20. Jeudi, Ypsomed a précisé que le lancement d'Ypsopump dans 14 pays avait pesé à hauteur de 18 millions de francs sur le résultat et a également pesé sur la marge Ebit.Parmi les autres développements anticipés, Ypsomed veut poursuivre le développement de son portefeuille de produits, notamment dans la connectivité sans fil.al/buc/ol(AWP / 24.05.2018 08h47)