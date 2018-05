Ypsomed voit ses résultats annuels s'envoler

Zurich (awp) - Le producteur et distributeur de dispositifs d'injection Ypsomed a enregistré des résultats annuels en forte hausse sur l'exercice décalé 2017/18, clos fin mars. La direction s'est déclarée optimiste pour la suite et table sur une nouvelle progression du résultat d'exploitation.Le chiffre d'affaires de l'entreprise de Berthoud a bondi de 19,6% à 466,1 millions de francs, tandis que le résultat d'exploitation (Ebit) a pris 10,5% à 61,1 millions. La marge opérationnelle s'est par contre effritée de 1,1 point à 13,1%, a détaillé jeudi Ypsomed dans un communiqué. Le bénéfice net s'est quant à lui établi à 52,1 millions, en hausse de 12,8% sur un an.Les actionnaires se verront proposer un dividende relevé de dix centimes à 1,40 franc par action.Pour le nouvel exercice 2018/19, la direction table sur une poursuite de la croissance des ventes et des bénéfices, notamment grâce au paiement exceptionnel d'Insulet. L'Ebit doit s'établir entre 61 et 76 millions de francs. Le versement d'Insulet devra néanmoins se traduire l'année suivante (2019/20) par "une baisse temporaire" des résultats, a averti la société.al/buc(AWP / 24.05.2018 07h55)