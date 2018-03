ZOOM CGG prend plus de 7%, dopé par ses prévisions pour 2018

CGG

EURONEXT

Paris - Le titre du groupe parapétrolier CGG gagnait plus de 7% à la Bourse de Paris vendredi en fin de matinée, dopé par ses résultats 2017 ainsi que par ses prévisions pour 2018.A 10H57 (09H57 GMT), l'action du groupe gagnait 7,30% à 1,59 euro dans un marché en petite baisse de 0,19%."Au-delà de chiffres 2017 sans surprises, la guidance (les objectifs, NDLR) 2018 a rassuré. Les chiffres visés sont plus élevés que ceux attendus", a relevé Nicolas Royot, co-responsable de l'analyse financière pour Portzamparc, qui conseille désormais l'achat sur ce titre.Pour 2018, CGG attend un chiffre d'affaires en hausse à environ 1,5 milliard de dollars "dans un marché stabilisé et encore attentiste"."La restructuration financière est désormais finalisée" et CGG "prend aujourd'hui un nouvel élan", a souligné son directeur général Jean-Georges Malcor."Compte tenu des réductions de coûts, la marge d'Ebitda (excédent brut d'exploitation, NDLR) pourrait être proche de 35% en 2018 (...) et de 40% en 2019 contre 28% en 2017", ont relevé les analystes d'Oddo BHF.En 2017, le spécialiste des géosciences, qui fournit des équipements et sonde le sous-sol à la recherche d'hydrocarbures, a réduit sa perte nette à 514,1 millions de dollars en 2017 contre 576,6 millions un an plus tôt.Ce résultat a souffert de 186 millions de dollars de charges non récurrentes liées à la restructuration financière et au plan de transformation du groupe.Le chiffre d'affaires a pour sa part progressé de 10% en 2017 à 1,32 milliard de dollars tandis que l'excédent brut d'exploitation augmentait de 14% à 372 millions.Signe d'un relatif retour de fortune, le résultat opérationnel a été positif au quatrième trimestre pour la première fois depuis huit trimestres."Il n'en demeure pas moins que la structure financière demeure fragile après le massif plan de recapitalisation du groupe qui vient d'être opéré, et les objectifs affichés par le management reposent toujours sur une reprise du marché de la sismique à ce jour non visible", ont nuancé les analystes d'Oddo BHF.lem/tq/spi(©AFP / 09 mars 2018 10h52)