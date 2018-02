ZOOM Dassault Systèmes galvanisé par de bons résultats 2017 et des perspectives 2018 positives

DASSAULT SYSTEMES

Paris - Le titre de l'éditeur français de logiciels industriels Dassault Systèmes s'envolait de plus de 7% jeudi matin à la Bourse de Paris, soutenu par un bond de son bénéfice net en 2017 et une "bonne performance" attendue en 2018.A 10H14 (09H14 GMT), l'action Dassault Systèmes progressait de 7,67% à 100,00 euros, dans un marché en hausse de 0,65%.Le groupe a enregistré en 2017 un bénéfice net (part du groupe) de 519,4 millions d'euros, en hausse de 16,1%, a-t-il indiqué jeudi.Son chiffre d'affaires a grimpé l'an passé de 5,6% à 3,23 milliards euros et de 8% en données non-IFRS (privilégiées par le groupe).Dassault Systèmes s'attend à une "bonne performance" pour 2018, avec une croissance du chiffre d'affaires "de 8 à 9% environ" à taux de change constant et un bénéfice net par action "en croissance de l'ordre de 6 à 8%" (en données non-IFRS)."Dassault Systèmes a fait état de résultats annuels 2017 au-dessus de la moyenne du consensus et dans le haut de la fourchette des prévisions du groupe grâce à une forte performance de Catia", ont souligné dans une note les analystes de Bryan Garnier.Catia, le logiciel du conception par ordinateur qui a fait la fortune du groupe, a eu une très bonne performance "et a fini l'année au-dessus du milliard" de chiffre d'affaires, s'est félicité le directeur financier du groupe, Thibault de Tersant.En outre, "les prévisions 2018 de Dassault Systèmes sont légèrement supérieures à nos estimations en ce qui concerne les ventes, mais en ligne avec nos anticipations et le consensus en matière de marge opérationnelle", ont ajouté les analystes de Bryan Garnier.Les performances ont été bonnes "dans l'ensemble" des secteurs du groupe, a relevé M. de TersantLes nouvelles licences "ont augmenté de 11%" sur l'année, alors que le groupe prévoyait une croissance de 8 à 10%.De leur côté, les gérants de Barclays Bourse ont recommandé l'achat du titre à la suite de ces résultats."Nous fixons un potentiel de 11% calé sur les perspectives données ce matin par le management, soit un objectif de cours à 109 euros", ont-ils détaillé dans une note.jra/ef/mml(©AFP / 01 février 2018 09h40)