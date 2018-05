ZOOM EDP s'envole de 10% après l'OPA de China Three Gorges

EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL

Lisbonne - L'action du groupe d'électricité Energias de Portugal(EDP) bondissait d'environ 10% lundi matin à la Bourse de Lisbonne, après l'annonce d'une offre publique d'achat(OPA) par China Three Gorges, qui est déjà son premier actionnaire.Vers 08H15 GMT, le titre EDP progressait de 10,71% à 3,44 euros, une cotation qui dépassait le prix par action de 3,26 euros proposé par l'OPA annoncée vendredi soir, et qui représentait une prime de 4,82% par rapport au cours de clôture de vendredi.China Three Gorges souhaite ainsi acquérir la part de 76,7% du capital d'EDP qu'il ne détient pas encore pour environ 9 milliards d'euros.Le groupe chinois a également lancé une OPA sur la filiale pour les énergies renouvelables d'EDP, EDP Renovaveis, proposant 7,33 euros par action. Lundi, ce titre s'appréciait de 2,17% à 8,01 euros.L'Etat portugais avait cédé en décembre 2011 21,35% du capital d'EDP à China Three Gorges pour 2,7 milliards d'euros et, selon les termes de cette privatisation, le gouvernement pourrait avoir son mot à dire au sujet d'une telle opération.Le Premier ministre socialiste Antonio Costa a toutefois aussitôt déclaré que son exécutif n'avait "rien à opposer" à l'OPA du groupe chinois, qui a entretemps porté sa part à 23,27% du capital tandis que l'Etat a vendu sa dernière participation en février 2013.D'après le quotidien économique portugais Jornal de Negocios, EDP susciterait également la convoitise d'acteurs du secteur électrique en Europe: le français Engie, l'italien Enel et l'espagnol Gas Natural Fenosa.tsc/nas(©AFP / 14 mai 2018 08h24)